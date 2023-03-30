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Fenerbahçe’den Sürpriz Valencia Paylaşımı

Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Kanarya’ya Ekvadorlu golcüden iyi haber geldi.

30 Mart 2023 Perşembe 02:06
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Fenerbahçe’den Sürpriz Valencia Paylaşımı

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı

Süper Lig’in 26 haftasında Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen yıldız oyuncu Beşiktaş derbisi öncesi takımla antrenmanlara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çift antrenman yapan sarı lacivertliler önce salonda core çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

“Geri döndü”

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun takımla idmana çıktığı anları “Geri döndü” ifadeleriyle duyurdu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.03.2023 02:34
Anahtar Kelimeler:
Enner ValenciaFenerbahçeDerbiAntrenman
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