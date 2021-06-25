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Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık için tek aday

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek. Sarı-lacivertli kulüpte bugün 2019-20 yılları yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2021 yılı bütçesinin borçlanma ihtiyacının oylanması, yıllık aidat bedeli hakkındaki teklifin oylanması, spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması için yetki istenmesi, E-spor, kadın futbol takımı ve paralimpik spor şubeleri kurulması için yetki verilmesi, ihraç edilenler hakkında onay veya ihracı kaldırma ile sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

25 Haziran 2021 Cuma 11:43
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Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık için tek aday

İkinci gün ise aidatını yatıran 28 bin 902 kongre üyesi ile 107 temsilci üye delege toplamda 29 bin 9 üyenin oy kullanma işlemi saat 10:00 itibarıyla başlayacak ve 17:00'ye kadar devam edecek. Saat 17:00'den önce sandık başına geldiği tespit edilen üye ve delegeler ise oylarını bu saatten sonra da kullanabilecek. Öte yandan ikinci gün, başkanlık seçiminin haricinde yönetim kurulu belli olacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra; yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyeleri belli olacak. 

TEK ADAY ALİ KOÇ
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçime tek aday olarak girecek. Sarı-lacivertli kulübün bir önceki seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında 16 bin 92 oy alan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün 33'üncü başkanı seçilmişti. Ali Koç, yarın başkan seçilmesi durumunda sarı-lacivertli kulübün 33'üncü başkanı olarak devam edecek. 

Bir diğer başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ise gerekli imza şartları ve kurulları oluşturamaması sebebiyle seçime giremeyecek. Yeşilyurt'un yanı sıra aday olması beklenen Engin Verel de seçime katılmayacak.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN ÖMER TEMELLİ İLE AHMET KETENCİ YENİ YÖNETİM LİSTESİNDE YER ALDI
Fenerbahçe'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde tek aday Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi dün gece açıklandı. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı. 

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçBaşkan
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