Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: 2-2

7'nci dakikada Thiam'ın savunma arkasına gönderdiği pas hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve Kim'in anlaşmazlığında topla buluştu. Gavranovic'in dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31'inci dakikada ceza sahası içinde Campanharo'nun topa elle müdahalesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirse de VAR'dan uyarı geldi. VAR incelemesi sonrasında Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın vuruşunda top kaleci direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top kale direğinin içine çarptı. Atağın devamında topu önünde bulan Kolovetsios'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

52'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yer alan Tisserand'ın vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.

61'inci dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla bulaş Emrah Başsan'ın topu müsait durumda bulunan Gavranovic'e aktardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

68'inci dakikada Pelkas'ın soldan kaleye doğru gönderdiği topta kaleci Lung'un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

75'inci dakikada Tisserand'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

78'inci dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda top ağlara gitti:1-2.

90+8'inci dakikada Berisha ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadele 2-2 berabere bitti.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİNİ İSTİFAYA DAVET EDEN TARAFTARLAR, AZİZ YILDIRIM LEHİNE TEZAHÜRATLARDA BULUNDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2'nci golünün ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, maç sonu da Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular.

Konuk Kayserispor'un 61'inci dakikada attığı golün ardından Sarı-lacivertli taraftar, ilk olarak alkışla tepki gösterdi, ardından ise yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma sonunda da yönetim ve başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundular.