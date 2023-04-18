Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.076,16
ALTIN
1.247,43
DOLAR
19,40
STERLİN
24,12
EURO
21,28
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

18 Nisan 2023 Salı 10:19
1 Okunma
Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak
İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

AA

Son Güncelleme: 18.04.2023 10:24
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSKSüperligMedipolBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Kulübü ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü ve üç yöneticisi PFDK'ye sevk edildi
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları karşıladı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları karşıladı
Okçuluk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda iddialı
Okçuluk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda iddialı
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, şampiyonluğa inanıyor
Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, şampiyonluğa inanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi