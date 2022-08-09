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Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. 

09 Ağustos 2022 Salı 00:02
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 

1'inci dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında  defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi.

16'ncı dakikada sağdan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak istediği top kafasını sıyırıp Durel Avounou'nun eline çarptı.

18'inci dakikada mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonunda penaltı noktasını gösterdi. 

19'uncu dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada Ümraniyespor skoru eşitledi. Lenjani'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+3'üncü dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. King'in pasında topla buluşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Rossi, meşin yuvarlağı arka direkteki Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

55'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi, meşin yuvarlağı Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında arka direkte topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

67'nci dakikada Ümraniyespor skoru bir kez daha eşitledi. Oğuz Gürbulak'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Valentin Gheorghe'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

70'inci dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

73'üncü dakikada topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlak ve kaleci Altay'ı farklı köşelere gönderdi: 2-3.

87'nci dakikada sol kanattan Bruma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe, skoru eşitledi.  Zajc'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÜmraniyesporSüper LigFutbol
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