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Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan logosunu duyurdu

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarındaki ilk adımı 29 Ekim 2022 tarihinde Anıtkabir'e gerçekleştireceği Fener Alayı yürüyüşü ile başlatacak olan Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan logosunu da duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Sarı-Lacivertli kulüp taraftarlarına şu cümlelerle seslendi:

18 Ekim 2022 Salı 16:15
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan logosunu duyurdu

"İlelebet göğsümüzde yanacak bir ateştir CUMHURİYET... Milletimizin kanıyla kazanılmış bu Cumhuriyetin Feneri, BİZ OLACAĞIZ! Tarihten bugüne, milli mücadelede ve vatan savunmasında rol sahibi olan, Bağımsızlık savaşı boyunca kayıkhanemizden Anadolu'ya cephane kaçıran, 29 Haziran 1923'te, Taksim Stadı'nda işgal kuvvetlerini bozguna uğratan, ülkemizi ilgilendiren her konuda, milli kimliği gururla ve hassasiyetle benliğinde taşıyan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizi biz yapan bu değerler bizim onur vesilemiz oldu. Yarıştığımız her alanda ülkemizi temsil etmeyi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirmeyi, Ülkemizin gençlerinin elinden tutmayı, Şanlı Türk bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmayı kendimize görev edindik. Kuruluşumuzdan bugüne büyük fedakarlıklarla kazanılan bu vatana layık olmak bizim için galibiyetlerden, şampiyonluklardan öte, her şeyden önce geldi. Ve bugün, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmanın sorumluluğuyla Cumhuriyetimizin 99.yılında 100. yıl heyecanını yaşamaya başladığımızı haykırıyor; 100. yılda, ilelebet göğsümüzde yanacak bu ateşin, "CUMHURİYETİN FENERİYİZ" diyor, Fenerbahçemiz ile Cumhuriyetimizi sonsuz bir bağla bir araya getiren 100.yıl özel armamızı, göğsümüzde gururla taşıyacağımızı duyuruyoruz! Cumhuriyetimizin yüce değerlerini ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini pusula edinmiş Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarındaki ilk adımı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz Fener Alayı yürüyüşü ile başlatıyoruz.   İlelebet yanacak bir ateş olan Cumhuriyetimizin 100. yılının sonsuz heyecanıyla,  yıl boyunca yorulmadan atacağımız her adımda, üyelerimizi ve taraftarlarımızı ellerimizde bayraklarla omuz omuza yan yana olmaya davet ediyoruz!" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTürkiye Cumhuriyetinin 100üncü YılıLogoFENER ALAYI
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