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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. haftanın önemli karşılaşmarından Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. haftanın önemli karşılaşmarından Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:24
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL - Süper Lig'de 30'uncu haftanın programı ve hakemleri şöyle:

YARIN 

20:30 Medipol Başakşehir  - Göztepe  (Suat Arslanboğa)

CUMARTESİ 

16:00 Çaykur Rizespor  - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

16:00 Antalyaspor  - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

19:00 Fenerbahçe  - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

PAZAR

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Koray Gençerler) 

16:00 Bursaspor -  Akhisarspor (Serkan Çınar) 

19:00 Beşiktaş  - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)

PAZARTESİ 

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)

20:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe - Trabzonspor MaçıCüneyt Çakır
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