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Fenerbahçe salonda çalıştı

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27 Mart 2022 Pazar 17:20
Fenerbahçe salonda çalıştı

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Milli oyunculardan yoksun salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular antrenmanı core ve denge çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığı bulunan Attila Szalai’nin tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertli takım hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYukatel Kayserispor
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