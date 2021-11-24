Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,816.71
ALTIN
692.80
DOLAR
12.10
STERLİN
16.15
EURO
13.56
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:16
3 Okunma
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 

Grupta 5 puanla 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray’ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8’e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2’nci sırada yer alıyor.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo’nun mücadelede yer alması beklenmiyor.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZAJC CEZA SINIRINDA

Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık’ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL’DA TAMAMLANACAK

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını ise İstanbul’da tamamlayacak. Saat 10.30’da Can Bartu Tesisleri’nde mücadelenin son provasını yapacak olan Fenerbahçe, saat 14.00’te kalkacak uçakla Yunanistan’a gidecek. TSİ 19.30’da ise karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Vitor Pereira ile Dimitis Pelkas basın toplantısı düzenleyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiakosUEFA Avrupa LigiFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır
Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır
Montella: Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum
Montella: Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum
Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u
Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
Fenerbahçe nefes aldı
Fenerbahçe nefes aldı
Galatasaray'a derbi hasarı
Galatasaray'a derbi hasarı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma