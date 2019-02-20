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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
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Fenerbahçe'nin Zenit kadrosu belli oldu

Cezalı olan Isla ile birlikte UEFA kadrosunda olmalarına rağmen hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Valbuena ile TFF listesinde olmadığı için motivasyonu biten Benzia kafilede yer almadı.

UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Dirar'dan da yoksun olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11:00'de kalkan uçakla Rusya'ya hareket etti. 

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı;

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."

MUHTEMEL 11

Slimani'nin gözden düşmesiyle birlikte forvet hattında Ayew'i kullanmayı düşünen teknik direktör Ersun Yanal, mücadele gücü yüksek Frey'e de zorlu deplasmanda görev vermeyi planlıyor. Orta alanı 3 kişiyle güçlü tutmak isteyen Yanal'ın takımı şu 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor:

"Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Eljif, Moses, Frey, Ayew 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeZenitKadro
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