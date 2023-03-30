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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai: Pazar günü 3 puanla ayrılmayı umuyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, derbiden 3 puanla ayrılmayı umduklarını söyledi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:01
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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai: Pazar günü 3 puanla ayrılmayı umuyoruz
İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan 25 yaşındaki savunmacı, iyi yolda olduklarını belirtti.

Önemli maçlar oynadıklarına dikkati çeken Szalai, "Geçmişte zor maçlar vardı ama şu ana kadar önemli 3 puanlar elde ettik. Milli aradan önce Alanya'ya karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi derbiye odaklanıyoruz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü 3 puanla ayrılmayı umuyoruz." dedi.

Sarı-lacivertli takımın savunmada 3'lü ve 4'lü oynamasına ilişkin soruya Macar oyuncu, "Bana göre sistem futbolda her şey anlamına gelmiyor. Sisteme hocamız karar veriyor. Temel olarak sistemler bunlar ama maç içinde sistemler değişir. Bizler şu anda rakibe yönelik en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde iyi sonuçlar elde edemedik ama umuyorum pazar günü bu değişecek. Avrupa'da ise 3'lü sistemde iyi neticeler aldık." şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaş'ın güçlü yanlarını bildiklerini anlatan Szalai, şöyle devam etti:

"Beşiktaş hücumda kaliteli isimlere sahip ama sadece Beşiktaş özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da yetenekli ve kaliteli oyuncular mevcut. Rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik ve o maç için en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız."

Attila Szalai, istikrarlı performansına ilişkin ise "Futbolcu olarak en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Sakatlıkla ilgili problem yaşamadım. Genel olarak vücuduma bakan bir futbolcuyum. Futbol adına geliştirmem gereken noktaların üzerinde duruyorum. Antrenman, besin ve dinlenme. Bu 3 faktör çok önemli. Çok mutluyum çünkü çok maça çıktım. Futbolcu için en mutlu edici şeylerden biri sürekli sahada olmaktır. Bunu gerçekleştirmek için güçlü bir efor ortaya koymak gerekiyor. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Attila Szalai, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Takımda çok fazla kaliteli oyuncunun bulunduğunu ve defansta isimlerin değişmesinin kendisini etkilemediğini anlatan Szalai, "Takımda kaliteli ve karakterli oyuncular mevcut. Ben de bu takımın parçası olduğum için mutluyum. Yanımdaki isimlerin değişmesi benim için problem teşkil etmiyor. Herkes hazır sonuçta. Adaptasyon futbolda önemlidir. Takım arkadaşlarınızla güçlü iletişim önemli. Defansta iyi birliktelik çok önemli. Bu yolda iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Liderlik yarışında kendi oyunlarına odaklandıklarını vurgulayan Szalai, şunları kaydetti:

"Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Elbette sıralamaya bakıyoruz ama en önemlisi bizim kendi oyunumuz çünkü hedefimiz şampiyonluk. Fedakarlıkla istediğimiz sonuca erişeceğimize inanıyoruz. Bizim için hedef her maç 3 puan elde etmek. Ligin sonu yaklaşıyor. Mantalitemiz her maç bizim için ayrı önem ifade ediyor. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Umuyoruz pazar günü 3 puanı alacağız. Elbette her galibiyet motivasyon sağlar."

Szalai, ofansif oyundan takım olarak keyif aldıklarını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak ofansif oynuyoruz. Çok fazla gol atıyor, pozisyona giriyoruz. Ofansif anlamda güçlü işler çıkarıyoruz. Hocamız da bize sürekli defansif anlamda geliştireceğimiz noktaların olduğunu söylüyor. Maçlar içinde bazı süreçlerde zorluklar yaşayabiliyorsunuz ama süreci değerlendirirsek takım olarak çok daha güçlü bir noktadayız. Ofansif oyundan tüm takım keyif alıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Attila SzalaiDerbiBeşiktaşFenerbahçeSüper LigFutbolSpor
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