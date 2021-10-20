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Fenerbahçe'nin konuğu Royal Antwerp

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:09
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Fenerbahçe'nin konuğu Royal Antwerp

Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı istemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, taraftarı önünde Antwerp maçıyla yaralarını sarmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçınfa Eintracht Frankfurt mücadelesinden 1 puanla dönen Fenerbahçe, ikinci maçında evinde Olympiakos'a mağlup oldu. Grupta 1 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde Antwerp maçından 3 puanla ayrılmak ve ligde oynayacağı Alanyaspor maçına mutlu gitmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe ve Antwerp UEFA organizasyonlarında ilk kez mücadele edecekken, rakip takım Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

FERDİ KADIOĞLU YER ALACAK

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Royal Antwerp mücadelesinde yer alacak. Yapılan kontrollerinin ardından ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

FREY VE SAMATTA EKSİ TAKIMLARINA KARŞI

Frey ve Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıkacak.

Sezon başında bonservisiyle transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Mbwana Samatta ile Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadele edecek.  Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti. 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:

1- Olympiakos: 6

2- Eintracht Frankfurt: 4

3- Fenerbahçe: 1

4- Royal Antwerp: 0

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeRoyal AntwerpFutbol
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