Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri...
Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi
Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik...
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Baza ve kanepeden 105 kilo...
Ukrayna: 2 terör şüphelisini Türkiye'ye iade ettik
Ukrayna: 2 terör şüphelisini Türkiye'ye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 2-1

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 2-1

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:13
8 Okunma
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 2-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami (Dk.46 Jailson), Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz(Dk.85 Tolgay Arslan), Rodrigues (Dk.41 Emre Belözoğlu), Kruse, Muriç

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail (Dk.46 Hasan), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk.75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill

SARI KARTLAR: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe) - Orgill, Cebrail Karayel, Hector Canteros (MKE Ankaragücü)

GOLLER: Dk.20 Zanka, Dk.73 Vedat Muriç (Fenerbahçe) - Dk.16 Orgill (MKE Ankaragücü)

16’ncı dakikada Orgill’in bulduğu golle Ankaragücü 1-0 öne geçti. Adil Rami’den dönen topla buluşan Sedat Ağçay topu savunmanın arkasına aktardı. Topla buluşan Orgill’in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20’nci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda kalecinin hatalı çıkışı ile topu önünde bulan Zanka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

27’nci dakikada Muriç’in pası ile ceza sahası içinde buluşan Max Kruse’nin vuruşunda top auta gitti.

34’üncü dakikada Ozan Tufan’ın ortasına iyi yükselen Max Kruse, meşin yuvarlağı direğin solundan dışarı gönderdi.

54’üncü dakikada Vedat Muriç’in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

55’inci dakikada Ozan Tufan’ın pası ile topla buluşan Max Kruse’nin kaleci ile baş başa kalıp vuruşunda meşin yuvarlak Korcan’da kaldı.

69’uncu dakikada Max Kruse’nin pası ile topla buluşan Tolga Ciğerci’nin ceza sahası hemen içinden vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

73’üncü dakikada Max Kruse’nin ceza sahası dışından şutunda kale önünde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

83’üncü dakikada Centeros’un ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Altay kornere çeldi.

90+4’üncü dakikada serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre’nin ortasında topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan’ın müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma 2-1’lik skorla son buldu.

RODRIGUES’İN YERİNE EMRE

Fenerbahçe’de Ankaragücü maçınca sakarlık yaşayan Gary Rodrigues, yerini kaptan Emre Belözoğlu’na bıraktı. Karşılaşmanın 37’nci dakikasında sakatlık yaşayan Rodrigues, oynayamayacağını anlayınca Ersun Yanal’dan değişiklik istedi. Saha kenarında yapılan müdahale sonrası Rogrigues’in yerine Emre Belözoğlu devreye girdi. Rodrigues’in önümüzdeki hafta Galatasaray maçında yer almaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMKE AnkaragücüSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taha Akgül, dünya ikincisi oldu 
Taha Akgül, dünya ikincisi oldu 
Taha Akgül finalde!
Taha Akgül finalde!
Turgutlu stadını bekliyor
Turgutlu stadını bekliyor
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını Bursaspor'da da sürdürdü
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını Bursaspor'da da sürdürdü
Fenerbahçe, TFF'ye resmi itirazını yaptı
Fenerbahçe, TFF'ye resmi itirazını yaptı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor
PSG Academy Turkey sezonu açtı
PSG Academy Turkey sezonu açtı
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans