Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 0-1

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61'inci dakikada Berkay Özcan kaydetti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 21:15
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: 0-1

18'inci dakikada soldan Hasan Ali'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla uluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta gitti.

27'nci dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın dar açından vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa 2 hamlede sahip oldu.

32'nci dakikada Fenerbahçe savunmasından dönen topla ceza sahası dışında buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35'inci dakikada sağ kanattan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

47'nci dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

61'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+5'inci dakikada Okaka'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gulbrandsen'in vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

EMRE BELÖZOĞLU, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Futbol A Takım Direktörü olarak görev alan Emre Belözoğlu, ilk kez rakip olarak Ülker Stadyumu'nda yer aldı. Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine 9'uncu haftada göreve gelmişti. Öte yandan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarları, eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu lehine tezahüratlarda bulundu. 

OZAN TUFAN 175 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma geri döndü. Ozan Tufan, 15 Ağustos 2021 tarihinde ligin ilk haftasında Adana Demirspor maçında forma giymiş, ardından da yönetim tarafından satın alma opsiyonlu Watford'a kiralanmıştı. Ozan Tufan, 175 gün sonra yeniden sarı lacivertli formayı giyerken, maça yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 46'ncı dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu. Ozan Tufan da taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. 

CRESPO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, GZT Giresunspor maçında görev alamayacak.

Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Crespor, ligin 25'inci haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DEN TURKOVAC'A DESTEK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında TURKOVAC'a destek verdi.

Süper Lig'de yer alan 15'e yakın ekip, TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için forma reklam alanlarında yer ayırdı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya göğsünde TURKOVAC yazılı forma ile çıktı.

PELKAS YUHALANIRKEN, CRESPO ALKIŞLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Pelkas yuhalanırken, Crespo alkışlandı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın 65'inci dakikasında Pelkas, yerini Valencia'ya, Crespo ise Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncu değişikliği sırasında Pelkas'ı yuhalarken, Crespo'yu alkışladı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Taraftarlar uzun süre ıslıklarla başkan Koç ve yönetimini protesto ederken, karşılaşmanın ardından da tepkiler devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeMedipol BaşakşehirBerkay Özcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Trabzonspor hata yapmadı: 1-0
Lider Trabzonspor hata yapmadı: 1-0
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi
Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi
Giresunspor’un yeni transferi Pyerre’de tümör tespit edildi
Giresunspor’un yeni transferi Pyerre’de tümör tespit edildi
Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Erick Pulgar ve Semih Kaya ilk kez takımla çalıştı
Ahmet Nur Çebi: Şampiyon olma hissini, arzusunu taşımaya devam ediyorum
Ahmet Nur Çebi: Şampiyon olma hissini, arzusunu taşımaya devam ediyorum
Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3
Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3
Semih Kaya, Galatasaray'da
Semih Kaya, Galatasaray'da
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma