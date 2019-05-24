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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şen, "Birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu yada olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev sürecinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şen, "Birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu yada olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev sürecinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum" dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:27
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

Şen'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hepimizin malumu olduğu üzere, kulübümüzün geleceğini garanti altına almak, hayalini kurduğumuz başarılara ulaşmak ve bu başarıları daimi kılmak üzere 2018 Mayıs ayında başkanımız Sayın Ali Koç'un teklifi ile bir yola çıktık ve Fenerbahçe'yi yönetmeye aday olduk. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok değerli genel kurul üyelerinin teveccühü ile de 3 Haziran 2018'de bu yüce görevi devraldık. Göreve başladığımız tarihten bir süre sonra yönetim anlayışımızdaki farklı görüşler sebebiyle uygun görülen görevlerimden 2018 Kasım ayında istifa etmiştim. Bunun en büyük sebebi Kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu. Benim yönetim anlayışım, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanmasıdır. Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi, gelecek dönemlerde de, bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetim kurulu üyesi olarak daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlıkta katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum. Her ne kadar karar mekanizmaların da gerektiği gibi yer almasam da bir yönetim kurulu üyesi olarak, alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulundaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden 24 mayıs 2019 tarihi itibari ile istifa ettiğimi açıklamak istiyorum. Bu vesileyle, birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu yada olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev sürecinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Son olarak kendimi bir hizmet neferi olarak gördüğüm Fenerbahçe'mize bundan sonra başarı dolu yıllar diliyor, konumum ne olursa olsun kulübümün emrinde olacağımın ve hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMetin Şenİstifa
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