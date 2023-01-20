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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

20 Ocak 2023 Cuma 15:32
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek. İsmail Yüksek'e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Selahattin Baki: "Bizim için özel bir gün"

İsmail Yüksek için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, şunları kaydetti:

"Bizim için özel bir gün. Kendisini alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Dolayısıyla İsmail'in hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi kazandı, tempo kazandı ve Fenerbahçe'sine geri döndü. Fenerbahçe'deki bu sezonunda milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Bu hikayede emeği geçen çok insan var. Gölcükspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için de duygusal bir transfer. Hikaye şu ana kadar güzel geldi daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçe'nin forma ağırlığını, anlamını ve tarihini bilen pırıl pırıl genç futbolcumuz. Allah futbolcu şansı versin."

İsmail Yüksek: "Hayatımın en güzel günlerinden biri"

"Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı." diyen İsmail ise şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeİsmail YüksekSözleşme
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