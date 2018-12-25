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Fenerbahçe, ilk yarıyı 17'nci sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puanla ligin ilk yarısını 17'nci sırada noktaladı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 17'nci sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puanla ligin ilk yarısını 17'nci sırada noktaladı.

25 Aralık 2018 Salı 08:58
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Fenerbahçe, ilk yarıyı 17'nci sırada tamamladı

Maçı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte protokolden izledi. Antalyasporlu futbolcular maça üzerinde emniyet kemerinin önemine dikkat çeken pankart ile çıktı.


1'inci dakikada Benzia'nın defans arkasına attığı topla ceza yayı üzerine kadar inen Soldado, sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

6'ncı dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Zeki Yıldırım, ceza yayı içinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, ancak top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

18'inci dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile çarpışan Antalyasporlu Chico, başından aldığı darbe nedeniyle yerini Harun Alpsoy'a bıraktı. Chico, sahayı sedyede terk etti.

20'nci dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Bahadır, penaltı noktasının yanından topa vurdu. Kaleci Harun Tekin rahatlıkla topa sahip oldu.

28'inci dakikada Soldado'nun pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yerden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Boffin soluna giden topu yatarak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39'uncu dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Mehmet Ekici, sağ ayağıyla şutunu çekti. Ancak top yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın devre arasında Trabzon'da yapılan şampiyonada 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük alan ve 4x100m Serbest Bayrak Yarışları'nda ise hem erkeklerde hem de kızlarda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu yüzücüler, toplamda aldıkları 18 altın madalya, 12 gümüş madalya ve 8 bronz madalya için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ödüllendirdi. 

53'üncü dakikada Antalyaspor ceza sahası dışı sol çaprazından Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin sert şutunda kaleci Boffin güzel bir refleksle kaleye giden topu tokatlayarak kornere gönderdi. 

72'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahce atağında Mehmet Ekici'nin pasıda arka direkte topla buluşan Isla'nın gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

75'inci dakikada Serdar Özkan'a sert giren Neustadter ikinci sarı kartı görünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

77'nci dakikada ceza yayının solundan Eljıf Elmas, sağ ayağının içiyle etkili bir vuruş yaptı. Ancak, kaleci Boffin soluna giden topu çıkarmayı başardı.

86'ncı dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Drole, Doukara'nın güzel pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Tehlikeyi sezen Harun Tekin kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kısa düştü. Topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden boş kaleye vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

ANTALYASPOR: Boffın (xxx) - Nazım Sangare (xxx), Salih Dursun (xxx), Chico (xx) (Dk. 19 Harun Alpsoy xx), Cissokho (xx), Serdar Özkan (xxx), Zeki Yıldırım (xx), Yekta Kurtuluş (xx)(Dk. 82 Drole), Hakan Özmert (xx), Bahadır (xx), Doukara (xx) (Dk. 90+3 Fehmi Koç)

FENERBAHÇE: Harun Tekin (xxx) - Isla (xx) (Dk. 90+2 Diego), Neustadter (xx), Skrtel (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Ayew (xx), Mehmet Ekici (xxx), Mehmet Topal (xx), Eljif Elmas (xx), Benzia (xx) (Dk. 88 Şener), Soldado (xx) (Dk. 69 Slimani x)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Neustadter (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor) - Mehmet Ekici, Slimani, Neustadter (Fenerbahçe)

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper Lig
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