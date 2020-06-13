Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak
Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs...
“KKKA’dan korunmak için açık renkli kıyafetler giyin”
“KKKA’dan korunmak için açık renkli...
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi...
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık...
Doçentlik başvuruları yılda 3 defaya çıkarıldı
Doçentlik başvuruları yılda 3 defaya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: 2-1

Süper Lig’in 27’nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:33
0 Okunma
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: 2-1

FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği kararının onanmasının ardından Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçında ev sahibi ekip 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Öte yandan müsabakanın ardından sarı lacivertli futbolcular sahanın ortasına giderek boş tribünleri selamladı ve müsabakayı statta takip edemeyen taraftarlarına galibiyeti hediye etti.

12’nci dakikada Ozan Tufan, Djedje’ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. VAR’dan uyarılan hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izleyerek Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

15’inci dakikada Ozan’ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına tepki gösteren ve itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

19’uncu dakikada Ferdi’nin pasıyla ceza sahasın içinde topla buluşan Rodrigues’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32’nci dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa kaleci Altay hakim oldu.

45+2’nci dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahasına gönderdiği ortasında Lung’dan seken topla arka direkte buluşan Mevlüt’ün vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.

45+3’üncü dakikada müsait pozisyonda topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Lung’un çeldiği meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

49’uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kraverts’in rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Altay topa hakim oldu.

59’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Mensah geçti. Mensah’ın vuruşunda üst kale direğine çarpıp seken top ağlarla buluştu: 0-1.

71’inci dakikada Rodrigues’in pası ile ceza sahası dışında buluşan Mehmet Ekici’nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

77’nci dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic’in vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topla buluşan Djedje’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Mensah’ın gelişine vuruşunda kaleci Altay topu çeldi.

86’ncı dakikada Mario Situm’un ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinden dolayı hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87’nci dakikada Vedat Muriç’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lung’un sağından köşede ağlarla buluştu: 1-1.

88’inci dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

FENERBAHÇE: Altay - Dirar, Serdar, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Ferdi (Dk. 63 Vedat Muriç), Mehmet Ekici (Dk.78 Emre), Rodrigues (Dk.78 Tolga), Mevlüt (Dk.72 Zajc)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk.81 Mario Situm)

GOLLER: Dk.87 (P) Vedat Muriç, Dk.88 Gustavo (Fenerbahçe) - Dk.59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk.12 Ozan (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Emre (Fenerbahçe) - Sapunaru, Mensah (Hes Kablo Kayserispor)
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHes Kablo KayserisporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
Kasapoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan anket
Kasapoğlu’ndan sosyal medyayı sallayan anket
TFF Riva VAR Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri
TFF Riva VAR Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri
Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor
Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları devam etti
Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları devam etti
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Alanyaspor'dan hatıra bileti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı