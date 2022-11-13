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Fenerbahçe - Giresunspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu.

13 Kasım 2022 Pazar 10:59
Fenerbahçe - Giresunspor: 1-2

İSTANBUL (DHA)

16’ncı dakikada Sainz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho’nun vuruşunda kaleci Altay’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı gitti.

18’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi ceza sahası içinde Arias’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

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19’uncu dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

40’ıncı dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Perez, Pedro’nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Pedro’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Fenerbahçe - Giresunspor: 1-2

53’üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri’de kaldı.

72’nci dakikada Bitexen Giresunspor skoru eşitledi. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasındaki Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Sainz’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

83’üncü dakikada Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz’in hatasında topa sahip olan Sainz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.

85’inci dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahasında topla buluşan Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Mücadele 2-1'lik Giresunspor üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGiresunspor
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