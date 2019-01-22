Fenerbahçe galibiyeti unuttu

8’inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol taraftan Mehmet Ekici’nin köşe vuruşu sonrası Soldado zor pozisyonda akrep vuruşu yaparken, çizgi üzerinde iyi yer tutan Umut Meraş son anda kafasıyla müdahalede bulunarak topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar’ın sol yan çizgiden yaptığı ortada ise savumadan sekip kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.



20’nci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanatta Isla’nın ceza sahası içerisine doğru yaptığı ortada Soldado, rakibinin markajına rağmen röveşata vuruşu yaparak meşin yuvarlağı kaleci Muhammed’in sağından filelerle buluşturdu: 0-1.



21’inci dakikada Fenerbahçe’nin golünün ardından sarı lacivertli ekibin gol sevincini yaşadığı esnada tribünlerden gelen yabancı bir madde Martin Skrtel’in kafasına isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel kafasında bandaj ile oyuna devam etti.



26’ncı dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Latovlevici, son çizgiye inmeden ortasını yaparken, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Aytaç müsait durumda topa gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



39’uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Latovlevici topu içeriye doğru gönderirken, ceza alanına hareketlenen Ertuğrul istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.



45+6’ncı dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Dirar’ın arapasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici topu ayağından aştı. Sağ yan çizgide kaleci Muhammed topa son anda el koyarken, takım arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlıkta Soldado fırsatçılığını konuşturdu ve bekletmeden yan çizgiye gelerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleye çizgisine paralel gitti.



49’uncu dakikada Mehmet Ekici’nin ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed topu güçlükle kornere çeldi.



50’nci dakikada hızlı gelişen atakta Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan yapmış olduğu ortada Umut Nayir’in ön direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



66’ncı dakikada Tunay’ın içeriye doğru ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Chedjou kafa vuruşunu yaparken, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.



80’inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sakho’nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleci Volkan’ı geçerek vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen topa ise savunmada iyi yer tutan Hasan Ali müdahalesini yaptı. Pozisyonun devamında Yusuf bu kez içeriye doğru ortalarken Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.



83’üncü dakikada Barış’ın uzak kale direğine doğru ortaladığı topa son anda Yusuf Erdoğan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90’ıncı dakikada Diafra Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, topu kafayla ağlara gönderdi. VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.



Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)



BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xxx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Umut Meraş (xx), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (xxx), Tunay Torun (xx) (Dk. 69 Diafra Sakho x), Henri Saivet (x) (Dk. 46 Yusuf Erdoğan x), Iasmin Latovlevici (x) (Dk. 46 Allano Lima xx), Umut Nayir (xx)



FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx), Mauricio Isla (xx), Martin Skrtel (xxx), Sadık Çiftpınar (xxx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Jailson (xx), Mehmet Topal (xx), Mehmet Ekici (xx) (Dk. 61 Mathieu Valbuena x), Nabil Dirar (xx), Andrew Ayew (x), Roberto Soldado (xxx) (Dk. 77 Michael Frey x)



GOLLER: Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. Roberto Soldado (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Umut Nayir (Bursaspor) - Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe)