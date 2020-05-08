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Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'

Fenerbahçe Kulübü, 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Covid-19 tanı testi yapıldığını, Samandıra çalışanlarından birinin test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da şüpheli durumda olduğunu açıkladı. Kulüp ayrıca, takımın yarın yapacağı antrenmanı da iptal ettiğini bildirdi.

08 Mayıs 2020 Cuma 08:04
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Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSalgınHastalıkKoronavirüsTestCovid19Pandemi
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