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Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı

Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarından galip ayrıldı.

11 Aralık 2022 Pazar 17:39
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında 4'te 4 yaptı

Antalya (DHA)

Süper Lig ekipleri yaptığı idmanlar ve hazırlık maçlarıyla Dünya Kupası arasını iyi değerlendirdi. Fenerbahçe, 4 hazırlık maçından da galip ayrılarak ligin geri kalan bölümüne hazır bir görüntü ortaya koydu. Kupa arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, eksik kadrosuna rağmen hazırlık maçlarındaki performansıyla da göz doldurdu.

Kadıköy'de Rayo Vallecano ile 30 Kasım'da oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık'taki Villarreal karşılaşmasında da 2-1'lik skorla gülen taraf oldu. Sonrasında Antalya'nın Belek turizm merkezine giden Fenerbahçe burada da 2 hazırlık maçı yaptı. 7 Aralık'ta Alanya Oba Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Alanyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmada üstün bir oyun sergileyerek 4-2 sahadan galip ayrıldı. Dün, İtalya ekibi Salernitana ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'la geçerek Antalya kampını galibiyetle sonlandırdı.

JESUS FARKLI SİSTEMLER DENEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçları olmasına karşın öğrencilerini sürekli uyararak isteklerinin yapılmasını istedi. Jesus, oyuncuları mücadelelerde farklı mevkilerde de görevlendirerek çok yönlü olduklarının da bir göstergesini yaptı. Jesus özellikle dün oynanan Salernitana mücadelesinde farklı sistemler denedi. Maça 3'lü savunma ile başlayan Jesus, karşılaşma esnasında ara ara 4'lü savunmaya döndü. Bazı oyuncuların pozisyonlarında oyun içinde değişikliklerde bulunan Jesus, sol kanatta başlattığı Ferdi Kadıoğlu'nu ilk yarıda hem sağ bek hem de orta sahada denedi. Portekizli teknik adam, Osayi-Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi de sol bek, orta saha ve sol kanatta görevlendirdi.

KAMPA 7 OYUNCUDAN YOKSUN GELDİ

Fenerbahçe, Antalya'daki kampına 7 oyuncusundan yoksun geldi. Sarı-lacivertlilerde; Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler, sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Kampta 7 oyuncunun birden olmaması he ne kadar can sıksa da alınan galibiyetler bu üzüntüyü bir nebze de olsa unutturdu. 25 Aralık'ta Trabzonspor ile oynanacak maça az kayıpla gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri için sağlık ekibi seferber oldu. Dizinden bir sakatlığı bulunan Valencia'nın 2 hafta, kasığında 2'nci derece çekme belirlenen Alioski'nin 2-3 haftaya antrenmanlara başlaması beklenirken, bel ağrısı sebebiyle tedavi gören Altay Bayındır, dizinde travma tespit edilen Arda Güler, ayak bileğinde burkulmadan dolayı bağlarında zedelenme bulunan Emre Mor'un İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında sahada olması bekleniyor. Joao Pedro'nun durumunun olumlu bir şekilde netlik kazanması beklenirken, Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres'in ise tedavisi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDünya Kupası
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