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Fenerbahçe doludizgin 

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında İstanbulspor’a konuk olan Fenerbahçe’nin doludizgin gidişatı devam ediyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:12
Fenerbahçe doludizgin 

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus’la büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe’de takım içindeki uyum ve azim saha başarılarının da gelmesiyle camiada büyük sevinç yaratıyor. Geride kalan 11 maçta 34 gol kaydeden sarı-lacivertli futbolcular, attıkları gollerle de dikkatleri çekiyor. Kasımpaşa mücadelesinde 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor maçlarında ise 5'er golle rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, rakiplerine adeta gol olup yağıyor.

Takımdaki oyuncular üzerinde büyük bir etki yaratan Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerini her maçta oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Mücadelelerde görev alan ve almayan bütün oyuncuların özverisi, mücadeleden kopmamaları, baskılı oyun da başarıları devamında getiriyor. Ligde olduğu kadar Avrupa’da da adından söz ettiren Fenerbahçe, oynadığı güzel futbolla şampiyonluğun en büyük adayıyım mesajını şimdilerden vermeye başladı.

İRFAN CAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu sezonki performansıyla dikkatleri çekti. Sarı-lacivertli formayla bu sezon Avrupa’da ve ligde 3’er gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, beğenileri topladı. Avrupa arenasındaki 3 golünü ceza sahası dışından kaydeden İrfan Can, İstanbulspor ağlarını da yine aynı şekilde ceza sahası dışından havalandırdı.

Bu sezon şu ana kadar 16 maça çıkan İrfan Can, kaydettiği goller ile geride kalan sezonlardan üstün bir performans sergiledi.

BATSHUAYI’DEN HAT-TRICK

Sarı-lacivertli ekipte Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi, İstanbulspor maçına damga vurdu. Fenerbahçe’ye geldikten sonra başarısı ile takdir toplayan Batshuayi, 18’inci dakikada penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi. 49’uncu dakikada ikinci golünü, 88’inci dakikada ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Batshuayi, üstün oyunu ile hat-trick yapmayı başardı. Ligde gol sayısını 5’e yükselten 29 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 golü hanesine yazdırdı.

Belçikalı futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta 42 mücadelede forma giyerken 14 gol, 5 asistlik performans yapmıştı.

VALENCIA ŞOV

Fenerbahçe’nin bir diğer yıldız futbolcusu Enner Valencia ise İstanbulspor maçına yedek soyundu. Dakikalar 66’yı gösterdiğinde Emre Mor’un yerine oyuna giren Valencia, performansıyla beğenileri topladı. 86’ncı dakikada Batshuayi’nin pasında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ekvadorlu futbolcu bununla da kalmayıp 2 dakika sonra Batshuayi’ye asist yaptı. Bu sezon forma giydiği 10 maçta 11 gol kaydeden Valencia, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı futbolcu, fileleri havalandırmaya devam ederek gol krallığının da en büyük adayıyım mesajını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigFutbol
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