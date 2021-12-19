Fenerbahçe, derbiye hazır

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.