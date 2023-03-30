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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

30 Mart 2023 Perşembe 13:41
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top tekniği çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Enner Valencia ile Emre Mor'un salonda fizik yüklemeye yönelik idman yaptığı ve sonrasında saha çalışmalarına geçeceği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 30.03.2023 13:54
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDev DerbiDerbiJorge JesusAntrenmanIdmanFutbolSporMaç
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