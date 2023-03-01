Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.277,26
ALTIN
1.115,07
DOLAR
18,89
STERLİN
22,75
EURO
20,15
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim elemanları...
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel Alacak
ODTÜ 156 Sözleşmeli Personel...
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek
İstanbul genelindeki 131 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacakları maça taraftarlarının alınmaması kararına ilişkin, yürütmenin durdurulması başvurusunda bulunacak.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:30
Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayseri deplasmanında taraftarlarının stada alınmayacağına ilişkin Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu kararının kendilerine debliğ edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya kanallarından tebligatın fotoğrafını paylaşarak, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." duyurusunu yaptı.

Kayserispor Kulübünden dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, rakip takım taraftarlarının stada alınmayacak olmasına ilişkin, "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden olan Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynanacak lig maçımızda Fenerbahçe taraftarlarını tribünlerimizde ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübünden dün yapılan açıklamada da kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek tepki gösterilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDeplasman Yasağı Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti
Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu
Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu
Belçika: 54 - Türkiye: 82
Belçika: 54 - Türkiye: 82

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi