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Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesi aktivasyon çalışması yaptı.

12 Haziran 2020 Cuma 15:30
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Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma

İSTANBUL - Sarı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam sahaya çıkacak. Fenerbahçe, saat 21.00'de Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı 27'nci hafta maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan futbolcular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigHes Kablo Kayserispor
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