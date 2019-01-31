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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tamam

Transfer çalışmalarına devam ettiren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz transferinde mutlu sona ulaştı. 

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tamam

Transfer çalışmalarına devam ettiren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz transferinde mutlu sona ulaştı. 

31 Ocak 2019 Perşembe 09:38
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tamam

Devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Chelsea'den Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulüple daha önce anlaşmaya varmıştı. Tecrübeli savunmacı ve menejeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile son bir görüşme gerçekleştirmek üzere kulüp binasına gitti. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

TOLGAY ARSLAN'DA DA ANLAŞMA TAMAM

Tolgay Arslan'ın menejeri Ahmet Bulut, yaptığı görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İki kulüp yöneticilerinin bu gece bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve bu görüşmenin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 

Öte yandan Tolgay Arslan transferinde ismi geçen Şener Özbayraklı, siyah-beyazlı kulübün teklifini az buldu. Şener'in istediği yıllık ücret, Beşiktaş tarafından kabul edilmezken son bir görüşme daha yapılacak. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise transferin takas olarak değil, bonservis bedeli ödenerek bitmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferSerdar AzizTolgay Arslan
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