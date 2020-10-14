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Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:47
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Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

İSTANBUL - Can Bartu Tesisler'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı. 

Sarı-lacivertli oyunculardan Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara başlarken, üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Kasık ağrısı sebebiyle Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bırakırken, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalıştı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigRodrigues
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