Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu

İSTANBUL (DHA)

Sabah saatlerinde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankara'ya şu isimleri götürecek: "Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının kadrosuna 3 altyapı oyuncusu dahil edildi. Sarı-lacivcertlilerde Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve Yusuf Kocatürk, teknik direktör Jorge Jesus'tan şans bekleyecek.