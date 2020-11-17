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Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor

Yeni sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, milli araya 5 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 17 puanla 2'nci sırada girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradan sonra kadronun tam anlamıyla şekilleneceğini ve daha iyi bir takım görüntüsü ile taraftarları mutlu edeceklerini açıklamıştı. Oluşturduğu ideal kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek olan Erol Bulut, sakatlık durumuna göre planlama yapacak.

17 Kasım 2020 Salı 12:06
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Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor

SAKATLAR CAN SIKTI

Sarı-lacivertli ekibin peşini sakatlıklar bırakmıyor. Kasık ağrısı sebebiyle Konyaspor maçında görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta'nın sakatlanması teknik heyetin canını sıktı. Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkartıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki kontrollerinde netleşecek. Samatta ve Sosa'nın oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti bir nebze de olsa rahatlattı.

GÖKHAN-SANGARE DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe'de sezon başında takıma dönen tecrübeli futbolcular Caner Erkin ile Gökhan Gönül ekibin itici gücü olarak yer alıyor. Teknik heyetin planlaması dahilinde mücadelelere ilk 11'de başlayan futbolcuların milli aradan sonra durumları ise merak konusu. Caner Erkin'in yine 11'de başlaması planlanırken, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine ise Nazım Sangare sahneye çıkacak. Sangare, milli aranın ardından sakatlık yaşamaması durumunda formayı alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kalede Altay Bayındır'a görev verecek. Savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin ile oluşturmayı planlayan Erol Bulut'un orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a, bu oyuncuların önünde Sosa, Mert Hakan (Pelkas), Perotti'ye, gol silahı olarak ise Samatta'ya görev vermesi bekleniyor. 

SERHAT AHMETOĞLU DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Gökhan Gönül'ün sakat, Nazım Sangare'nin de milli takımda olması sebebiyle alt yapıdan Serhat Ahmetoğlu'na şans verdi. Mücadelede 1 gol 1 de asist yapan 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu, ilk kez çıktığı A takımdaki performansı ile tüm beğenileri topladı. 
 

DHA

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