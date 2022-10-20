Fenerbahçe'de Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cumartesi günü konuk edeceği Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.



Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.