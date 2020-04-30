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Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

30 Nisan 2020 Perşembe 14:52
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Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

İSTANBUL - Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı. Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk AffedildiFenerbahçe
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