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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:26
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 4-0

1'inci dakikada Fenerbahçe atağında son çizgiye kadar inen Ferdi'nin pasında topla buluşan Berisha'nın çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5'inci dakikada Pohjanpalo'nun pasında topla buluşan Umar, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı Szalai kafa ile kornere çeldi.

13'üncü dakikada Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Rossi'nin sağdan ortasında kale önünde topla buluşan Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Crespo'nun ara pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

50'nci dakikada Mesut Özil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

61'inci dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Mesut, meşin yuvarlağı Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada Fenerbahçe mücadelede farkı 2'ye çıkardı. Rossi'nin pasında sol kanatta Szalai topla buluştu. Szalai'nin uzun pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

71'inci dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı. Mesut Özil'in pasında topla buluşan Gustavo, meşin yuvarlağı Rossi'ye aktardı Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarıyla golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.

79'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sosa'nın pasında topla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

90'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Szalai'nin soldan pasında topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 4-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFenerbahçeÇaykur RizesporFutbol
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