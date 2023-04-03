Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.691,51
ALTIN
1.220,35
DOLAR
19,20
STERLİN
23,81
EURO
20,90
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçe büyük maçlarda kayıp

Fenerbahçe, ligde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik ya

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:09
1 Okunma
Fenerbahçe büyük maçlarda kayıp
İstanbul

Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde bol gollü galibiyetlerle taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu bol gollü galibiyetlerini derbilere ve büyük maçlara ise taşıyamadı.

Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İlk kayıp Şampiyonlar Ligi

Söz konusu süreçte ilk ciddi karşılaşmasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev önünde çıkan Fenerbahçe, söz konusu eşleşmede elenen taraf oldu.

Kadrosunda çok ciddi kayıplar yaşayan Ukrayna temsilcisi karşısında her iki maçta da galip gelmeyi başaramayan sarı-lacivertliler, rakibine boyun eğdi.

Fenerbahçe, ligde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi. Bu sezon ilk ciddi sınavına deplasmanda Beşiktaş karşısında çıkan sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Trabzonspor maçında liderliği verdi

Büyük maçlarda yaşanan kayıplar, sarı-lacivertlileri zirveden etti.

Ligdeki ikinci büyük maçında Trabzonspor'a konuk olan Jesus'un ekibi, etkisiz bir performans ortaya koyduğu karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Söz konusu haftaya Galatasaray'ın önünde zirvede giren Fenerbahçe, bu mağlubiyetle liderliği rakibine kaptırdı.

Zirvede fark Galatasaray derbisiyle oluştu

Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetiyle rakibi Galatasaray'a kaptırdığı zirveyi, bir daha geri alamadı.

Trabzon deplasmanından 3 hafta sonra evinde Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, liderlik fırsatını tepti. Kadıköy'de 1 puan farkla ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray derbisiyle zirveyi rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında hem moral bulma hem de sarı-kırmızılı rakibine baskıyı artırma fırsatını kullanamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Adana Demirspor'u mağlup ettiği haftada ağırladığı Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, puan farkının 1 maç eksiğiyle 9'a yükselmesini önleyemedi.

 2 büyük maçı kaldı

Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin bu sezon ligde önünde 2 büyük maçı kaldı.

Ligin 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, 37. haftada ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçebüyükmaçlardakayıpSarılacivertlilerSüperlig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!
Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi
Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra’da 4-2’ye büyük tepki
Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra’da 4-2’ye büyük tepki
Büyük kısmı su altında kalan eski Yusufeli ilçe merkezinde kanocular antrenman yapıyor
Büyük kısmı su altında kalan eski Yusufeli ilçe merkezinde kanocular antrenman yapıyor
Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi
Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a galibiyet için yetmedi
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nın ikinci kaptanı Viktoriya, azmiyle gençlere örnek oluyor
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nın ikinci kaptanı Viktoriya, azmiyle gençlere örnek oluyor
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacak
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacak
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Genel olarak biz üstündük
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Genel olarak biz üstündük

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi