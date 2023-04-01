Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

Son 3 maç üstünlük kurulamadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kadıköy'de 60. maç

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 59 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 41 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 59 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 52 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş ilk yarılarda, Fenerbahçe ikinci yarılarda gol atıyor

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. "Kara Kartallar", ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti.

Ligde bay haftasını geçen ve 25 müsabakayı geriden bırakan Fenerbahçe ise rakibinin aksine her iki yarıda da gol bulmakta zorluk çekmedi. Sarı-lacivertliler, attığı 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda buldu.

İki ekip, geride kalan haftalardaki savunma performansıyla da dikkati çekti. Fenerbahçe, müsabakaların ilk yarısında bu haftaya dek kalesinde 7 gol gördü. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş ise kalesinde gördüğü 25 golün 16'sına ikinci yarılarda şahit oldu.

Beşiktaş maçlara hızlı başlıyor

Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların ilk yarılarında etkileyici bir performansa imza attı.

Siyah-beyazlılar, oynadığı karşılaşmada rakip filelere attığı 45 golün 27'sini ilk yarılarda attı. Beşiktaş, bu gollerin 8'ini ilk 15 dakikalık dilimde bulurken, 16-31. dakikalar arasında 7 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip ilk yarının son 15 dakikalık diliminde ise 12 gol kaydetti.

İkinci yarılarda tutuk bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikalık kısmında 8 gol atarken, diğer 15'er dakikalık bölümlerde 4'er gol atmayı başardı.

Beşiktaş maçların uzatma bölümünde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, ikinci yarıda kalesini korumakta zorlanıyor

Bu sezon sadece 8 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, çoğunlukla ikinci yarılarda savunma zaafiyeti yaşadı.

Yediği 25 golün 9'unu ilk yarılarda, 16'sını ise ikinci yarılarda kalesinde gören siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikalık bölümde 2 gol yerken, en fazla golü (7) ise ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde gördü. Maçların son 15 dakikalık bölümünde 4 kez rakiplerinin gol sevincini izleyen siyah-beyazlılar, uzatma bölümlerinde ise sadece 1 gol yedi.

Fenerbahçe, iyi başlayıp iyi bitiriyor

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan maçların hem başında hem de sonunda iyi bir performans ortaya koydu.

Oynadığı 24 maçta rakip filelere 61 gol gönderen sarı-lacivertliler, ligin en fazla skor üreten takımı olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, attıkları bu 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda kaydetti. Her iki yarıda da gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, devrelerin başında ve sonunda ise dikkati çeken bir istatistik ortaya koydu.

Maç başlarında 7 gole imza atan Fenerbahçe, ikinci yarılara da aynı şekilde başlayarak, düdüğün ardından geçen ilk 15 dakikada yine 7 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıların son 15 dakikalık kısmında 10, ikinci yarıların son 15 dakikalık kısmında ise 11 gol atarak son bölümlerde 21 gol buldu.

Fenerbahçe iki yarının da ikinci 15 dakikalık periyodunda 9'ar kez taraftarlarına gol sevinci yaşattı. Sarı-lacivertli ekip maçların uzatma bölümünde de gol atmaktan geri durmadı ve müsabakaların bu kısmında 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin savunması ikinci yarılarda sarsıldı

Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya taşımayı başaramadı.

Kalesinde 26 gol gören Fenerbahçe, 9 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Jesus'un öğrencileri, ilk yarılarda kalesini savunmayı başardı ve ilk 45 dakikalarda 7 gol yedi.

İlk yarılardaki savunma performansını ikinci yarıya taşıyamayan sarı-lacivertli takım, 45-60. dakikalar arasında 3 gol yerken, 60-75. dakikalar arasında kalesinde 8 gol gördü. Son 15 dakikalık bölümde 5 kez topun filelerine gitmesine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümlerinde de 3 kez yenilen golün üzüntüsünü yaşadı.

Derbinin anahtarı ilk gol

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 36 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 36 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.



Bir maçta hükmen yenilgi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 36 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.