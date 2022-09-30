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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

30 Eylül 2022 Cuma 14:31
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş MaçıHazırlık
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