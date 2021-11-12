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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano: 43-68

Turkish Airlines Euroleague’in 9’uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olimpia Milano’ya 68-43 mağlup oldu.

12 Kasım 2021 Cuma 22:55
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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano: 43-68

SALON: Ülker Spor Ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Fernando Rocha, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Pierre, Biberovic

OLIMPIA MILANO: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Mitoglou 9, Ricci 5, Tarczewski 2, Grant 6, Biligha, Daniels

1’İNCİ PERİYOT: 3-22

İLK YARI: 20-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 29-62

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 6’ncı mağlubiyetini alırken Olimpia Milano ise 8’inci galibiyetini elde etti. İtalyan ekibinde Shavon Shields 13 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko’da ise Pierria Henry 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoOlimpia MilanoBasketbol
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