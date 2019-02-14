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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

14 Şubat 2019 Perşembe 09:43
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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70

ANKARA (DHA) 

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk gününde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-41

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoBahçeşehir Koleji
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