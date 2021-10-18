Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 90-68

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Henry 4, Melih Mahmutoğlu 11, Pierre 7, Booker 17, Vesely 2, De Colo 8, Tarık Biberovic 15, Şehmus Hazer 12, Metecan Birsen 6, Ahmet Düverioğlu 8, Ekrem Sancaklı

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois 17, Singleton, Moerman 5, Dunston 7, Tolga Geçim 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Erten Gazi 14, Ömer Can İlyasoğlu

1’İNCİ PERİYOT: 24-16

İLK YARI: 47-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-45

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko; Henry, Melih Mahmutoğlu, Pierre, Booker, Vesely; Anadolu Efes ise Larkin, Beaubois, Singleton, Moerman, Dunston ilk 5’iyle parkeye çıktı. İlk televizyon molasına 10-8 önde giren ev sahibi ekip, ilk periyodu ise 24-16’lık üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı lacivertliler, soyunma odasına 16 sayılık farkla önde gitti: 47-31.

Üçüncü periyoda da hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 58-37 önde girerken, periyodu da 23 sayılık farkla (68-45) önde kapattı.

Son periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 90-68’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 4’te 4 yaptı.