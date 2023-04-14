Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

Prag
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı
Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.
Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AA