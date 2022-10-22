Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0

19'uncu dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün kendi yarı alanından attığı pasla sağ kanatta hareketlenen Traore, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sağ kanattan içeri girdi. Serdar Aziz'den sıyrılan Traore'nin sol ayağıyla müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31'inci dakikada Crespo'nun pasıyla Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan İrfan Can'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağıyla ceza sahası yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan uçarak kornere çeldi.

32'nci dakikada Ferdi'nin sol kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortada topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

42'nci dakikada Crespo'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Serdar Aziz'in dokunuşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore'nin ceza sahası yayına yakın bir noktadan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Başakşehir'in ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topta Arao'nun pasıyla buluşan Rossi'nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören yerden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

90+3'üncü dakikada Başakşehir beraberliğe yaklaştı. Keny'nin sağ kanattan ortasında Aleksic ceza sahasında gelişine vurdu, kaleci Altay topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

TRİBÜNLERDEN ALTAY'A BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi takım kaptanı Altay Bayındır'a büyük destek verdi. Geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un yaptığı, "Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum" çağrısına kulak veren sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan milli oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Altay Bayındır, tribünleri selamlayarak bu desteğe karşılık verdi.

MADEN KAZASINDA YARALANAN MADENCİLERİN ÇOCUKLARI STATTA AĞIRLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada, Bartın'da meydana gelen maden kazasında yaralanan ve İstanbul'da tedavisi devam eden madencilerin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yönetim locasında misafir etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in refakat ettiği misafirlerle yakından ilgilenirken, bir süre sohbet edip fotoğraf da çektirdi.

Konuklar, daha sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşmayı izledi.