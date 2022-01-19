Fenerbahçe - Altay: 2-1

14’üncü dakikada Altay mücadelede öne geçti. Thaciano’nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına pasında topla buluşan Rayan’ın ceza sahası içinden vuruşunda Kim’e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
26’ncı dakikada Ferdi’nin sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’de kaldı.
37’nci dakikada Fenerbahçe mücadelede eşitliği yakaladı. Sosa’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can, meşin yuvarlağı Serdar Dursun’a aktardı. Bu oyuncunun altıpasın içinde dokunduğu top İrfan Can’ın önünde kaldı. İrfan Can’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
53’üncü dakikada soldan topla hareketlenen Ferdi’nin pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can, meşin yuvarlağı altıpas önünde müsait durumdaki Valencia’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.
72’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
79’uncu dakikada Serdar Dursun’un pasıyla sol kanattan hareketlenen Valencia, pasını ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Mesut Özil’e çıkardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lis çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+2’nci dakikada Ferdi’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
“AHMET ÇALIK ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR”
Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Altay ile oynanan karşılaşmanın 6’ncı dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık lehine tezahüratlarda bulundu. Ülker Stadyumu’nda yer alan taraftarlar, “Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde” yaşıyor şeklinde tezahüratlarda bulundu.
SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Altay maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan mücadelenin 24’ncü dakikasında Attila Szalai, sarı kart gördü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Szalai, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
HÜSEYİN GÖÇEK’E TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi. Fenerbahçe’nin Altay ile oynadığı mücadelede orta hakem Hüseyin Göçek, sarı-lacivertli taraftarların sert tepkileri ile karşı karşıya kaldı. Karşılaşmada verdiği kararlar sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar Göçek aleyhine tezahüratlarda bulundu.
DHA