Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1 Haziran Pazartesi günü oyuncular ile teknik ve idari ekibe PCR testi yapılacağı bildirildi. 3 Haziran'da dahil olmak üzere çalışmaların Riva'da süreceği 4-5 Haziran'da takımın izinli olacağı belirtilirken, sarı-lacivertli ekibe 6 Haziran'da Samandıra'da antikor testi yapılacağı, test sonuçlarına göre ise 6 Haziran akşamı Samandıra'da antrenman planlandığı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, 12 Haziran'a kadar günlük antrenmanlarını Samandıra Tesislerinde sürdürecek.