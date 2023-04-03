Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!

Haber:Ayşegül Bedir Akosman
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'ye taraftarlardan sonra tepkiler gelmeye devam ediyor.
Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,
"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen!
@Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" diyerek tepki gösterdi.
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