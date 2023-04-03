Fazıl Say'dan çok konuşulacak Ali Koç paylaşımı: Hemen gidiyorsun!

Haber:Ayşegül Bedir Akosman

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'ye taraftarlardan sonra tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,

"Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen!

@Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" diyerek tepki gösterdi.