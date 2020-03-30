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Fatih Terim taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

30 Mart 2020 Pazartesi 14:27
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Fatih Terim taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8’inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Terim’in tedavi gördüğü Liv Hospital’dan yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Taburcu Edildi
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