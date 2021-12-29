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Fatih Terim: Maalesef sadece Avrupa kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray'ın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildiği ve kupaya veda ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:31
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Fatih Terim: Maalesef sadece Avrupa kaldı

"İstemediğimiz şeyler oluyor" diyen Terim, "Böyle bir maçı da kaybediyoruz. Tek kale oynadığımız, 15-20'ye yakın pozisyon bulduğumuz maçı kaybediyoruz. Kaybettiğinizin penaltısı, 1-0'ı yok. Turu geçemediğimizde aynı şey benim için. Birkaç pozisyonda kendinden daha iyi olan pozisyonda olan kime pas vermedi. Kendileri atmak istedi herhalde. Ligde de uzaktayız. Maalesef sadece Avrupa kaldı. Orada da çok büyük başarı elde ettik. Bunların tam tersine. Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzün ve bizim ortaya koyduğumuz bu projeye güveniyorum. Gençlere de güveniyorum, hata yapacaktır. Yalnız samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim. Maçlar kaybediliyor. Bu sürprizler de oluyor. Hakeme tek şey soracağım. Çünkü bedelini ödemeyen tek kesim onlar. 4 tane daha korner olsaydı attıracak mıydı? Kulübümüzün ekonomik planı doğrultusunda futbolun geleceğine yaptığımız bu yatırıma çok güveniyorum. Hem önümüzdeki zaman dilimi içerisine başarıyı hem de geliri sağlayacağına inanıyorum. Geliri sağlayacak bir yatırım olarak görüyorum. Biraz zaman gerekiyor gençlerimize. Umudumuzun var olduğunu da tekrarlıyorum" dedi.

"OKAN'I VERMEMİZİN SEBEBİ OYNAMASIYDI"

Kaleci Okan Kocuk'un sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, "Okan'ı vermemizin sebebi oynamasıydı. Çok doğruydu. Nasıl Yunus'u verdiysek. Çok komik yorumlar duyuyorum. Bize karşı da en iyi oynamalarını söylüyoruz. Okan'ı maç eksiğini gidermesi için Süper Lig'de bir takıma verdik. Yunus bana iki defa geldi, gitmek istediğini söyledi. Çok da doğru yaptık. Oynayacak, geri dönecek. Okan'ı verirken, Fatih, İsmail, Muslera ve Cankat ile beraber 4 kişiydi. Muslera'nın sakatlığı aklımızda yoktu. Fatih kendisini başka takımda oynamaya daha hazır hissettiği için, evet dedik. İsmail'i iki sene Kayseri'de tecrübelendirdiğim için onu koydum. Başarısız olmuş olabilir. Hataları var mı, evet. 15-20 tane oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzu gönlü razı olmadan göndermedik. Bu kadar gol kaçırdığımız bir ortamda kalecinize kızamazsınız. 38 tane şut atılmış. Burada artık söylenecek söz bizedir. Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" diye konuştu.

"FARIOLI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Fatih Terim, Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli'nin teknik ekibine katılmasıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydederek, "Haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben hiç görüşmedim maç haricinde. Birçok kişi ön görülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayı ile birleştirdiler. Türk futbolunun son 50 yılında her kademede bulundum. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Eğer böyle bir başarı vara arkasında büyük bir ekip vardır. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz. Bu tip yorumların en başta gecesini, gündüzüne katarak kendisine uzman olduğu alanda çalışan, büyük çaba sarf eden, dışarıdan başka güzel hayattan vazgeçen bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kolay şeyi o bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere konuşmaktır. Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir konu ne benle ne başkanla gündeme geldi. Dünyanın hangi takımında sürekli böyle bir şey gördünüz? 24 saat yaşayan organizasyon, hepimiz birer parçasıyız. Tüm çalışma arkadaşlarım günün her anında bu takımın başarısı için çalışıyorlar. Benim yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Takviye olur mu, olur neden olmasın. Ben adamcağızla hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa, donanımlı, tecrübeli, gelecek vaat eden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki, çok başka yerlerdesiniz. Nedendir bilmiyorum. Gerekirse takviye de yapılır" ifadelerini kullandı..

Son olarak Terim, Olimpiu Morutan'ın yeteneklerinden şüphesi olmadığını ve oyuncunun daha da gelişeceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFatih TerimGalatasaray
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