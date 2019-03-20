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Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru

Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor'da adı uzun süredir Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'ün Beşiktaş'la temas kurduğu öğrenildi.

Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru

Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor'da adı uzun süredir Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'ün Beşiktaş'la temas kurduğu öğrenildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:32
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Fatih Öztürk, Beşiktaş'a doğru

AKHİSAR - Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar'da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi. Trabzonspor'da da forma giyen, 4 sezondur Akhisarspor'da için ter döken Fatih, yeşil-siyahlılarda geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırdı. Bu sezon takımın 1 numaralı file bekçisi olan tecrübeli eldiven, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için süresiz kadro dışı bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ÖztürkBeşiktaş
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