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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

17 Nisan 2023 Pazartesi 10:47
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu 3-0 hükmen galip tamamladı.

Geride kalan 27 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, ligde 37 puan topladı.

Ev sahibi ekipte Matteo Ricci, sarı kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas, Ümraniyespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda hafta sonunda oynanacak Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FatihKaragümrükSüperligHangiKrediÜmraniyespor
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