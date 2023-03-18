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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

18 Mart 2023 Cumartesi 08:47
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

İSTANBUL (AA)

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son 9 lig maçında kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu periyotta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Andre Bertolacci, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana Medipol Başakşehir'e karşı ligde mağlup olmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadelenin normal süresi 1-1, uzatmalar ise 2-2 sona ermişti. Medipol Başakşehir penaltı atışları sonrasında turu geçen taraf olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFatih Karagümrükönce Vatan
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